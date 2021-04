Caminhão de gás roubado é recuperado pela PM no Jardim Califórnia em Londrina

O veículo foi recuperado na noite desta terça-feira (27/04), por volta das 20h20, na Rua Carlos Gil com Rua Irmão José Valério de Souza no Jardim Califórnia em Londrina.

A Central repassou para uma equipe policial que acabara de acontecer um roubo a um caminhão de gás, onde dois indivíduos deram voz de assalto e levaram o caminhão e os pertences da vítima.

Rapidamente a equipe deslocou e encontrou o veículo no endereço acima mencionado, onde com a chegada do proprietário foi verificado que haviam subtraído 11 botijões de gás cheios.

