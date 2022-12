Nesta segunda-feira (6) um caminhão de tijolos tombou na PR-090 entre Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis, dois homens estavam no veículo. O motorista sobreviveu e o ajudante acabou falecendo no local, preso às ferragens.

O caminhão carregava 10 mil quilos de tijolos e segundo o motorista, os freios do veículo falharam, na tentativa de evitar um acidente, ele direcionou o caminhão a um barranco, quando aconteceu o tombamento.

O caminhão saiu de Panorama e seguia para Sertanópolis. O local do acidente fica à 20 km do destino final, onde a carga seria entregue. O corpo do ajudante foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames e reconhecimento, pois o motorista contratou o homem momentos antes de viajar e ele estava sem documentos.

