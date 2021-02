Caminhão não para no sinal vermelho e atinge ônibus de trabalhadores em Cambé

Um acidente foi registrado por volta das 14h50m da tarde deste sábado na BR 369 no cruzamento da AV. Brasil com a Estrada do Bratislava em Cambé, um ônibus da empresa Dalufra Transportes e Turismo que transportava trabalhadores de uma rede de supermercados de Cambé foi atravessar a BR 369 sentido centro da cidade quando foi colhido por um caminhão que seguia sentido Londrina e não parou no sinal vermelho, imagens de uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente.

Alguns trabalhadores que estavam no ônibus foram atendidos por socorristas do Siate de Cambé, V. H. F., masculino, 51 anos, G. R. V., masculino, 37 anos, C. V. D. S., feminino, 42 anos e M. E., feminino, 21 anos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para Santa Casa de Cambé.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.