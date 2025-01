Caminhão Tomba na PR-445 em Londrina

0:00

Na manhã desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, um caminhão Scania R450, com placas de São Paulo, sofreu um tombamento no quilômetro 65+900 da rodovia PR-445, próximo ao trecho entre Londrina e Guaravera. O acidente foi comunicado às autoridades às 11h55 e mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária do Paraná (PMPR/CPE/BPRv/2ª Cia/PRv-Londrina).

De acordo com informações apuradas no local, o veículo, acoplado a um semirreboque da marca Randon, seguia no sentido Londrina–Guaravera quando saiu da pista e tombou à margem direita. O condutor, identificado como A.A.N., de 65 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista até o momento.

O veículo foi liberado no local após o atendimento inicial pelas autoridades. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a Polícia Rodoviária reforça a importância de atenção redobrada nas rodovias, especialmente em trechos com tráfego intenso e condições adversas.

A PR-445 é uma das principais vias da região de Londrina e recebe grande fluxo de veículos pesados. Por isso, ações como esta destacam a necessidade de manutenção da segurança viária e respeito às normas de trânsito.