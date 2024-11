Camionete furtada em Cambé é encontrada abandonada em Maringá

0:00

Na noite de terça-feira, 5 de novembro de 2024, uma camionete Ford F100, de cor vermelha, foi furtada de uma residência localizada na Rua Orlando Martins dos Santos, no Parque Residencial Ana Rosa, em Cambé. O veículo, pertencente ao esposo da solicitante, estava guardado na garagem de uma casa alugada para terceiros. Segundo relatos, um indivíduo convenceu o inquilino a abrir o portão, alegando que o veículo deveria ser removido por um guincho a pedido do proprietário, o que posteriormente foi desmentido.

A investigação avançou na quinta-feira, 7 de novembro, quando as câmeras de segurança da região foram analisadas. As imagens capturaram detalhes do guincho utilizado para transportar a camionete, o que permitiu a identificação do trajeto e ajudou a localizar o responsável pelo furto. Com base nessas informações, a Polícia Militar de Maringá foi acionada.

O veículo foi encontrado abandonado na Estrada Santa Bárbara, no Jardim Bertioga, em Maringá. Após verificação do número do chassi, confirmou-se que era a mesma camionete Ford F100 furtada em Cambé. O veículo foi recuperado e encaminhado à 9ª Subdivisão Policial (9ª SDP) para os procedimentos legais.