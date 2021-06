Campanha da Copel “Trocou, economizou” começa nova etapa nesta segunda-feira

O projeto da Copel que incentiva a troca de eletrodomésticos antigos por unidades mais eficientes no consumo da energia através de bônus na compra terá continuidade com um novo lote de produtos a partir da próxima segunda-feira (14).

Nesta etapa do “Trocou, economizou”, serão disponibilizadas 4 mil refrigeradores de uma e duas portas, mil freezers e mil aparelhos de ar-condicionado, à venda pela rede varejista Colombo.

A ação, iniciada em fevereiro deste ano, já possibilitou a substituição de quase 12 mil equipamentos por clientes da concessionária de energia.

O projeto oferece bônus aproximado de 40% na compra do novo equipamento, desde que o cliente entregue em troca um eletrodoméstico similar antigo, quando do recebimento da compra.

A eficiência no consumo da energia é incentivada ainda pela troca de um conjunto de lâmpadas – toda compra de eletrodoméstico deve ser acompanhada pela entrega de sete lâmpadas incandescentes ou fluorescentes em funcionamento, que são substituídas por lâmpadas de led, mais eficientes e econômicas.

A venda é feita de modo remoto pelo telefone 0800 642 4242 e pelo SITE.

Devido a restrições de abertura do comércio impostas pela pandemia em algumas cidades, é importante que o consumidor verifique antes os horários de funcionamento da loja que pretende visitar, caso opte pela compra presencial, disponível em toda a rede da Colombo no Paraná.

A varejista foi vencedora da licitação para definição da execução do projeto, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O estoque de produtos é limitado, e as entregas são realizadas em até 90 dias após a compra. Todo material recolhido é destinado ao descarte ambientalmente correto, em um processo de logística reversa que permite o aproveitamento dos resíduos.

A participação é aberta aos clientes adimplentes atendidos pela Copel, sejam pessoa física ou jurídica. Cada participante pode comprar apenas um produto, em até duas categorias disponíveis. O equipamento disponibilizado pelo cliente no ato da troca deve ser semelhante ao que está sendo comprado e ter pelo menos cinco anos de uso. No caso do ar-condicionado split (9 mil BTUs), são aceitos para a troca apenas equipamentos de janela.

