Campanha McDia Feliz acontece neste sábado, dia 24. Em Londrina, ONG Viver é uma das entidades beneficiadas!

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A edição 2024 da maior campanha em prol de crianças e adolescentes acontece neste sábado, dia 24, e em Londrina, beneficiará mais uma vez a ONG Viver. No Brasil, serão contemplados 80 projetos de 49 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil, de norte a sul do país.

No dia 24 de agosto, todo BigMac vendido- em qualquer McDonalds de Londrina- também beneficiará a Instituição, além de ajudar o Hospital do Câncer, o Instituto Ayrton Senna, e o Fundo de Reconstrução do Ria Grande do Sul, que receberá R$ 1,00 a cada BigMac vendido.

Em 2024, o projeto escolhido foi o Amparar e Servir – Fase 4, que tem como objetivo a compra de cestas básicas e leite integral, que são entregues mensalmente às famílias das crianças e adolescentes assistidos pela Viver. Em 2023, a campanha arrecadou R$ 140.000,00. Em 2024, a meta é arrecadar cerca de R$ 150.000,00.

“O McDia Feliz é a campanha mais importante do ano para a Viver, e permitiu, ao longo dos últimos 22 anos, que a Instituição se estruturasse e se fortalecesse para oferecer um atendimento cada vez melhor aos assistidos. Em 2024, o projeto apresentado ao Instituto Ronald McDonald visa conquistar recursos para manter a entrega mensal de cestas básicas e leite integral às famílias das nossas crianças e adolescentes. Contamos mais uma vez com o fundamental apoio da Comunidade Londrinense para atingirmos o objetivo da campanha”, comenta Paulo Bortone, Presidente da Viver.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, essa ainda é a doença que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos no Brasil, com o surgimento de um novo caso a cada hora.

Por isso, e pelo trabalho intenso e necessário da Ong Viver, precisamos nos atentar ao câncer infantojuvenil e a todo trabalho que busca remediar esse problema de saúde pública . Acompanhe as redes sociais da Ong Viver @ongviver .

Quer mandar sugestão de pauta? Fale com a gente no Instagram @belamanchete .