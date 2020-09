Muitas pessoas se referem ao câncer infantojuvenil como uma doença silenciosa, porém a Classe Médica, assim como profissionais da área da saúde vêm trabalhando em prol da conscientização da sociedade sobre este entendimento que se mostrou equivocado ao longo dos anos.

De acordo com médicos e estudiosos, o câncer nesse público especificamente, não é proveniente do estilo de vida, ou seja, não surgem por conta do tabagismo ou o uso de álcool, por exemplo. E também não existem evidências científicas que deixem claro a ligação entre o surgimento da doença e fatores ambientais.

Ainda segundo médicos e pesquisas científicas, raramente uma criança pode apresentar alterações genéticas que as tornem propensas a desenvolver um tipo de câncer. Com tudo isso, a prevenção à doença sempre foi um desafio.

Mas segundo o INCA- Instituto Nacional de Câncer, órgão que atua junto ao Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil, é possível ficar alerta à alguns sinais que surgem em diferentes tipos de câncer nas crianças e adolescentes.

Os principais sintomas são: manchas roxas ou sangramento sem machucado, vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão ou perda de equilíbrio, crescimento do olho(podendo estar acompanhado de mancha roxa), dores nas juntas e nos ossos ( com ou sem inchaços),reflexo esbranquiçado no olho quando há incidência de luz, perda de peso, palidez inexplicada, ínguas de crescimento progressivo, caroços em qualquer parte do corpo(principalmente na barriga), febre prolongada ( sem causa identificada).

Para que você mamãe, papai, e toda a família ficar devidamente informada sobre a possibilidade do diagnóstico precoce referente ao câncer infantojuvenil, acesse o site criado pela Organização Viver- entidade que acolhe crianças e adolescente com câncer bem como suas famílias, localizada em Londrina-, a AgênciaGuerra Propaganda e Programatório. A Plataforma: www.estouatento.com.br que trabalha a Campanha Setembro Dourado 2020!

Lembre-se, segundo a Classe Médica e o INCA, quando detectado precocemente as chances de cura do câncer infanto-juvenil chegam a 80%.









Com: Assessoria de Imprensa Organização Viver.