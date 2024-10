Campeonato Paranaense 2025: FPF e clubes discutem detalhes sobre a competição

0:00

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) reuniu-se com os clubes participantes do Campeonato Paranaense 2025 para tratar de detalhes organizacionais, incluindo a definição das datas de início e o regulamento da competição. O campeonato está programado para começar no dia 15 de janeiro de 2025, com o jogo de abertura entre Athletico e Paraná Clube. A partida reunirá os campeões da primeira e segunda divisões do torneio de 2024, com o local da disputa ainda a ser confirmado pela FPF.

Entre os clubes confirmados para a primeira divisão do Campeonato Paranaense 2025 estão: Andraus, Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Coritiba, Londrina, Maringá, Operário-PR, Paraná Clube, Rio Branco-PR e São Joseense.

Além da definição do início do campeonato, foi discutida a necessidade de garantir boas condições dos gramados. A FPF se comprometeu a intensificar as inspeções nos estádios, visando assegurar que todas as equipes possam disputar seus jogos em campos que cumpram com os requisitos mínimos de qualidade e segurança.

O arbitral oficial do Campeonato Paranaense 2025 está previsto para a primeira semana de novembro, após a divulgação do calendário de competições nacionais pela CBF. A expectativa é de que o formato de disputa seja o mesmo utilizado na edição de 2024: os 12 clubes se enfrentam em turno único, classificando os oito melhores para as fases eliminatórias. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão.