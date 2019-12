O fim do ano se aproxima e, com ele, o clima, a harmonia e a esperança do Natal. Para espalhar esse espírito pela cidade de Londrina, o Sicoob Ouro Verde promoverá a tradicional “Cantata Encanto de Natal do Sicoob” que já tem data marcada.

A 5ª edição do espetáculo acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, um dia a mais que do nos anos anteriores. Isso porque a cooperativa quer permitir que um número ainda maior de pessoas possa assistir e se encantar com o enredo deste ano, que terá como tema “O Natal no Mundo”.



As apresentações terão início sempre no mesmo horário, às 20h, no prédio da Unidade Administrativa do Sicoob, localizada na praça Willie Davids, no calçadão de Londrina com um repertório de 12 canções.