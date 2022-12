A gravadora e produtora Todah Music avança em sua caminhada de sucesso, desta vez, com a produção do vídeo clip do cantor e compositor Leonardo Joshua da cidade de Cambé.

Leonardo nasceu em Cambé-PR no ano de 1996, onde mora atualmente, e pertence a Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Ministério Missão, localizada na Vila Salomé na mesma cidade, dirigida pelo Pastor Paulo Sérgio.

O cantor cresceu na igreja, e com a influência da mãe de criação, começou a cantar na igreja ainda na infância. “Sempre entendi meu chamado através da música, participei de vários eventos e até em festivais musicais aqui na cidade, já cantei na rua, em praças e até no colégio que eu estudava”, relatou ele ao Portal Cambé.

Em sua trajetória musical, Joshua já gravou mais de 5 CDs, participou de um projeto representando a cidade de Cambé, realizado no Paraná por nome de “Coletânea Paraná em Adoração Volume 2”, que tem como objetivo escolher um cantor de cada cidade, e para surpresa, sua música foi escolhida como abertura da coletânea.

“Já cantei em várias cidades do Paraná, incluindo Curitiba e também em outros estados, destaque para O Culto da Vitória na Igreja Assembléia de Deus em Camboriú no estado de Santa Catarina (Gideões Missionários da Última Hora)”, disse Leonardo.

Com um leque gigantesco de participações em grandes eventos, o cantor ainda cita que participou de um dos maiores eventos da região realizado pela a Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Ministério Missão na cidade de Arapongas chamado “Explosão de Milagres” em 2017, evento com quase 3 mil pessoas e com grandes nomes da música gospel. Ele também participou de vários programas de TV local e programas de rádios.

Hoje ele tem mais de 15 anos de carreira, com mais de 10 clips lançados e mais de 10 singles, sendo eles “Tá Chorando Por Quê”. Joshua gravou um EP Ao Vivo na Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Balneário Camboriú-SC em 2022.

Ele aponta as músicas destaque de sua carreira que são “Reconstrução” e “Jesus Chegou”, conhecidas através de sua voz, até em outros estados brasileiros.

Para finalizar, o jovem cantor gospel relata que está sendo preparado um cover em formato de vídeo clip, que foi produzido pela Todah Produção “Todah Music” de São Paulo, que é umas das maiores gravadoras Gospel do Brasil. Será lançado no Canal Todah Covers dia 07 de Dezembro as 14:00h.