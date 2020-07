Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (10/07), por volta das 23h05, na Avenida Roberto Conceição em Cambé.



De acordo com as informações, L. D. M. T. do sexo masculino de 25 anos e D. S. C. de 30 anos do sexo feminino, estavam em um veículo FIAT/STRADA HD WK CC E de cor branco, quando o carro acabou capotando.

O rapaz que sofreu ferimentos considerados leves e a mulher que sofreu ferimentos moderados, foram atendidos pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, eles passam bem.