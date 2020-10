Um capotamento foi registrado na tarde deste domingo (05/10), por volta das 16h00, na Rua Xavantes no Jardim Tupi em Cambé.

De acordo com as informações, após um CITROEN/C4 PALLAS de cor preto se envolver em um acidente com um VW/GOL 16V PLUS de cor prata, acabou capotando.

A vítima, um rapaz de 23 anos por nome de J. R. acabou sofrendo ferimentos considerados leves e foi atendido pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ele passa bem.