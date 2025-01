Capotamento na PR 986 em Rolândia: Condutor sai ileso

0:00

Na manhã de sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 08h00, a Polícia Militar Rodoviária (PMPR/CPE/BPRv/2ª Cia/PRv) registrou um acidente de trânsito do tipo capotamento na rodovia PR 986, altura do quilômetro 09 + 700 metros, no município de Rolândia, Paraná.

O sinistro envolveu um veículo FIAT/ARGO 1.0, com placas da cidade de Curitiba – PR. O condutor, identificado pelas iniciais M.A.F., de 47 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi de 0,00 mg/L, descartando indícios de embriaguez.

Conforme as informações coletadas no local do acidente e o relato do condutor, o veículo trafegava pela PR 986 no sentido Rolândia-Arapongas quando, ao atingir o quilômetro 09 + 700 metros, o motorista perdeu o controle do automóvel, que veio a capotar. O croqui elaborado pelos policiais presentes no local reforça a dinâmica apresentada pelo condutor.

Apesar do impacto, não houve registro de ferimentos graves no condutor ou de outros veículos envolvidos. A equipe da PMPR permaneceu no local para realizar o atendimento e organizar o trânsito na região, garantindo a segurança dos demais usuários da rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária reforça a importância de dirigir com atenção e cautela, especialmente em rodovias, onde condições adversas podem comprometer a segurança dos motoristas e passageiros. Em casos de emergência, os motoristas devem acionar imediatamente as autoridades competentes para o atendimento adequado.