Capotamento no Pontilhão da BR-369 em Cambé deixa condutor com ferimentos leves

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã deste sábado, 18 de janeiro de 2025, um acidente de trânsito foi registrado no pontilhão da BR-369 com a Avenida Roberto Conceição, em Cambé, Paraná. O sinistro envolveu um veículo modelo UP TSI, de cor preta, com placas de Apucarana.

De acordo com as informações apuradas, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e não houve necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para realizar os procedimentos de praxe, como o levantamento das condições do acidente e a organização do trânsito na área.

O proprietário do veículo compareceu ao local para providenciar a remoção do automóvel, que ficou danificado após o capotamento. As circunstâncias que levaram ao acidente não foram detalhadas, mas a PRF reforça a importância de dirigir com atenção redobrada em pontos de interseção de rodovias e vias urbanas.

Acidentes em regiões de grande fluxo, como o pontilhão da BR-369, ressaltam a necessidade de respeito às normas de trânsito e manutenção de condições adequadas dos veículos para garantir a segurança de todos os motoristas e passageiros.