Uma carreta carregada com móveis tombou na entrada de Rolândia, na rodovia BR-369, na manhã deste sábado (20). O tombamento foi nas proximidades do pontilhão vindo de Arapongas, no km 177.

Segundo as informações, o veículo havia carregado durante a manhã em uma empresa de móveis em Arapongas.

Via Arapongas em Foco