Carreta roubada em Jacarezinho é encontrada em Cambé

Uma carreta roubada em Jacarezinho foi encontrada em um posto de combustíveis na PR-445 em Cambé. Mais de R$ 140 mil em soja foram levados pelos bandidos.

Um homem que passou pelo pátio do estabelecimento desconfiou e acionou a Polícia Militar. A carreta tinha sido roubada no último domingo. O caminhoneiro foi feito refém e deixado em Ventania, no norte pioneiro.

Um inquérito foi aberto pela Polícia para apurar quem são os bandidos. A suspeita é que fazem parte de uma quadrilha.

A Policia Rodoviária Estadual fez contato com os proprietários da empresa e avisou que o caminhão foi recuperado e encaminhado à Delegacia.

