Carro atravessa canteiro e bate em outro veículo na Avenida Roberto Conceição em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada deste sábado (23/10), por volta da 1h00, na Avenida Roberto Conceição na região central de Cambé.

De acordo com as informações, um veículo HONDA/CIVIC LXR de cor branco trafegava sentido CAMBÉ/LONDRINA quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou a via contrária e acabou batendo contra um carro GM/CELTA SUPER de cor prata.

Com o forte impacto, as vítimas, todas do sexo masculino, J. C. D. S. de 40 anos, A. A. J. de 22 anos, E. N. D. S. de 8 anos e A. R. de 22 anos, sofreram apenas ferimentos considerados leves.

Os Socorristas do Siate atenderam as vítimas. Apesar do susto, todos eles passam bem.