Carro bate em poste e deixa homem ferido na Rua Belo Horizonte em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite deste sábado (27/11), por volta das 18h30, na Rua Belo Horizonte (próximo do Estádio José Garbelini) na região central de Cambé.

De acordo com as informações, o veículo trafegava sentido Rolândia / Cambé, quando o condutor do carro perdeu o controle da direção, bateu em uma pequena árvore e em seguida acabou colidindo contra um poste de energia elétrica.

A vítima foi atendido pelos Socorristas do Samu e encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar esteve no local para confeccionar o boletim de ocorrência.