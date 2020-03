Um acidente de trânsito foi registrado durante a madrugada deste sábado (14/03), por volta das 4h00, na BR-369 (próximo do Condomínio Villagio do Engenho) em Cambé.

De acordo com as informações, um carro acessou a rodovia próximo do Posto Carajás e na contramão acabou colidindo com outro veículo. O veículo causador do acidente acabou evadindo-se do local, já que estava tudo resolvido entre as partes.

Enquanto o segundo veículo aguardava a chegada do guincho em meio a rodovia, o condutor de um carro VW/VOYAGE que trafegava sentido Londrina / Rolândia tentou desviar do veículo que estava parado sob a pista, perdeu o controle da direção e acabou capotando.

Ainda na sequência, um quarto veículo VW/FOX acabou colidindo com o VW/VOYAGE e foi parar no canteiro da rodovia.

Três funcionários de uma empresa de segurança privada realizavam o serviço de verificação de um alarme ativado próximo do local quando aconteceu o acidente. Um deles informou ao Portal Cambé que por sorte não foram atingidos.

O circuito de segurança de uma empresa registrou parte do acidente, conforme o vídeo abaixo.

Apesar da cinemática e pela quantidade de veículos envolvidos, ninguém ficou ferido.