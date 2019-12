Um carro foi arrastado pelas águas de um riacho ao tentar desviar do pedágio de Jataizinho na manhã desta terça-feira (17). De acordo com as informações, para desviar da praça de pedágio o motorista utilizou uma estrada rural, que passa por um local onde há várias chácaras.

Em um trecho do local, é preciso atravessar um riacho estreito. Por causa da chuva, o riacho encheu e acabou formando uma pequena correnteza. Ao tentar passar, o veículo acabou arrastado.

Segundo as informações, nenhum dano foi causado e o motorista passa bem. Moradores dos arredores ajudaram a retirar o carro do local. O motorista é do município de Assaí.

Via Cobra News