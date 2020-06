A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 388 tabletes, totalizando 293,9 kg, dentro de um veículo na BR 369, em Jandaia do Sul. O carro havia sido furtado em Cambé. O condutor foi preso em flagrante e um ocupante conseguiu fugir, segundo a PRF. A ocorrência foi registrada ontem (11) à noite.

De acordo com as informações, os policiais rodoviários abordaram o veículo Toyota/Corolla conduzido por um homem de 26 anos, que seguia sentido Bom Sucesso a Jandaia do Sul por volta das 19h, no km 240 da BR 369. O condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia e após acessou uma estrada rural, porém foi alcançado pelos agentes.

Um passageiro que o acompanhava conseguiu se embrenhar no meio de uma vegetação densa. Os agentes realizaram buscas na região na tentativa de localizá-lo, porém, até o momento ele ainda não foi encontrado.

Após a abordagem, verificou-se que o veículo possuía diversos fardos de maconha em seu interior, dispostos em 388 tabletes, totalizando 293,9 kg.

Questionado, o condutor afirmou que pegou o veículo com a droga em Engenheiro Beltrão/PR e pretendia levá-lo até Apucarana/PR, onde receberia determinada quantia em dinheiro. Sobre o passageiro, se limitou a dizer que não o conhecia.

Os agentes descobriram ainda que este veículo havia sido furtado em Cambé. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado com o veículo e a droga à Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Ele responderá, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

