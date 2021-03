Carro recheado de cigarros contrabandeados é apreendido pela Polícia Militar em Cambé

O homem foi preso pelas equipes Choque e pelo Serviço Reservado de Inteligência (P2), contrabandeando 24 mil maços de cigarro de origem paraguaia, no final da tarde desta terça-feira (23/03), por volta das 17h00, na Estrada do Caramuru em Cambé.

Após receber informações sobre um veículo Fiat/Argo de cor cinza, o qual estaria vindo para Londrina por estradas secundárias, cuja origem seria a região de fronteira, os policiais realizaram a abordagem no mesmo.



Ao abrirem as portas do carro, foram encontrados 24 caixas, contendo 24 mil maços de cigarros contrabandeados das marcas Eight e Palermo, material que foi conduzido juntamente com o motorista até a delegacia da Polícia Federal para as devidas providências.



