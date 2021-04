Casa é destruída pelo fogo em Londrina

Dois caminhões e uma carreta dos Bombeiros foram acionados. Mesmo com o trabalho rápido, a casa de madeira ficou completamente destruída.

Uma casa de madeira pegou fogo no início da manha sexta segunda-feira (12) na zona leste de Londrina. Ainda não se sabe o que provocou as chamas.

Duas irmãs moravam no local, mas na hora do fogo, apenas uma delas, de 65 anos estava na casa. A ocorrência foi registrada na Rua dos Marmelos, no Jardim Interlagos.

Havia a suspeita de que as chamas teriam atingido outras casas nos arredores, mas o fogo foi controlado. A dona do imóvel contou que havia mais de 20 cachorros na casa.

Ela conseguiu tirar alguns animais, mas nem todos conseguiram ser salvos.

