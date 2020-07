Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (04/07), por volta das 9h10, na Rua Oceano Pacífico no Jardim Ecovile em Cambé.

De acordo com as informações, C. D. S. B. de 40 anos e D. S. S. B. de 38 anos estavam em uma motocicleta HONDA/NX-4 FALCON de cor vermelha quando acabaram colidindo contra um veículo VW/GOL SPECIAL de cor branco.

As vítimas, que sofreram ferimentos considerados moderados, foram atendidos pelos Socorristas do Siate.

O casal foi encaminhado ao hospital.