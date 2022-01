Casal morre em acidente na PR-323 em Sertanópolis

O homem de 43 anos e a mulher de 37 anos morreram no local. Um bebê de 11 meses teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo helicóptero do Samu ao Hospital Infantil de Londrina. O casal que morava no Jardim Ideal foi identificado como Marcelo Souza da Silva e Marilês Andrade Dias.

Um casal morreu na tarde de domingo (2) após uma colisão frontal na PR-323 em Sertanópolis, na região de Londrina.

O local tem pista simples. Uma caminhonete com placas de Ivaiporã trafegava no sentido Sertaneja – Londrina e colidiu frontalmente com um Spacefox, placas de Londrina, onde estava um casal e um bebê de 11 meses.

O condutor da caminhonete de 36 anos passou pelo teste do etilômetro, que não apontou para o uso de bebida alcoólica. A passageira de 60 anos foi encaminhada com ferimentos leves ao Hospital Municipal de Sertanópolis.

