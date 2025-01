Cascavel e Londrina empatam sem gols pelo Paranaense no Olímpico Regional

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Cascavel e Londrina protagonizaram um empate sem gols na noite desta quarta-feira (14), no estádio Olímpico Regional, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. Apesar das chances criadas por ambas as equipes, nenhuma conseguiu balançar as redes.

Como está a classificação

Com o resultado, o Cascavel conquistou seu primeiro ponto no campeonato, subindo para a nona colocação na tabela. O Londrina, por sua vez, caiu para a terceira posição, agora com quatro pontos acumulados.

Próximos jogos

Na terceira rodada, o Londrina terá pela frente um clássico regional contra o Maringá, que será disputado no próximo sábado (17), às 16h, no Estádio do Café, em Londrina. Já o Cascavel enfrentará o Coritiba no domingo (18), às 16h, novamente no Olímpico Regional, em Cascavel.

Resumo da partida

Primeiro Tempo

A etapa inicial foi marcada por um ritmo morno, mas com algumas chances pontuais. Logo no início, Rodrigo Alves, do Cascavel, levou perigo ao cabecear para uma defesa segura de Luiz Daniel. O Londrina tentou responder em chutes de fora da área, com Iago Teles e Gustavo França, mas sem sucesso.

Os visitantes quase abriram o placar em uma jogada confusa na área. Após um lançamento de Parede, o goleiro Jean Carlos saiu mal e a bola sobrou para Henrique, que finalizou de bico, mas errou o alvo.

Segundo Tempo

A partida ganhou intensidade no segundo tempo. O Londrina voltou mais ofensivo e criou boas oportunidades, principalmente com Iago Teles, que exigiu defesas importantes de Jean Carlos.

O Cascavel também levou perigo em jogadas aéreas. Peu, camisa 21 da equipe, cabeceou após cruzamento, mas a bola passou raspando a trave. O Londrina teve a melhor chance com Iago Teles, que entrou livre na área, mas finalizou para fora, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

Apesar da melhora no ritmo de jogo, o zero permaneceu no placar até o apito final.

Destaques do Londrina