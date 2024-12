Caso de Suposta Agressão em Escola Municipal de Cambé Está Sob Investigação

0:00

Um caso de suposta agressão a um aluno de oito anos na Escola Municipal Professora Consolación Montes Hernandez, em Cambé, está sendo investigado após a mãe da criança relatar o ocorrido ao Portal Cambé. O episódio gerou grande repercussão na comunidade escolar e está sendo acompanhado pela Secretaria de Educação e Cultura do município.

Relato da Família

A mãe da criança afirma que, no dia 26 de novembro, seu filho chegou em casa relatando ter sido agredido por uma professora. Segundo o relato, a profissional teria dado tapas no rosto do aluno e pressionado seu pescoço com uma folha. A criança apresentou sinais de vermelhidão no pescoço e, posteriormente, desenvolveu crises de ansiedade, recusando-se a retornar à escola.

Após o ocorrido, a mãe buscou a direção da escola para obter explicações e solicitar as imagens das câmeras de segurança, mas foi informada de que os dispositivos não estavam funcionando no dia do incidente. Sem retorno concreto da instituição, a família registrou um boletim de ocorrência e levou a criança para atendimento médico.

Atendimento Médico

De acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Cambé, o aluno foi internado no dia 30 de novembro devido a crises de asma desencadeadas por ansiedade. Após três dias de internação, ele recebeu alta no dia 2 de dezembro. Segundo o laudo médico, a criança apresenta crises frequentes relacionadas ao estresse e à ansiedade, muitas delas atribuídas ao ambiente escolar.

Providências da Secretaria de Educação

Em entrevista ao Portal Cambé, a secretária de Educação, Estela Camata, afirmou que todas as providências necessárias estão sendo tomadas. A secretaria ouviu a família, a professora e a direção da escola e encaminhou o caso para a Corregedoria do município, órgão responsável pela apuração dos fatos. Estela ressaltou que o procedimento está sendo documentado e que o resultado da investigação determinará as medidas a serem adotadas.

A secretaria também destacou a importância de manter o aluno na escola e garantiu apoio psicológico à criança para que ela possa retornar às aulas em um ambiente seguro. Caso seja necessário, poderão ser realizadas mudanças na alocação de professores para assegurar o bem-estar do estudante.

Situação das Câmeras de Segurança

Um ponto crítico da investigação é a ausência de imagens de câmeras de segurança do dia do ocorrido. A família alega que as gravações poderiam esclarecer os fatos, mas foi informada pela escola que os equipamentos não estavam em funcionamento naquele momento, o que pode dificultar o andamento das apurações.

Desdobramentos

O caso permanece em investigação, e o Portal Cambé seguirá acompanhando o processo até que haja um desfecho. A expectativa é de que a Corregedoria conclua a análise rapidamente e forneça respostas para as partes envolvidas. A comunidade aguarda por esclarecimentos sobre este delicado episódio.