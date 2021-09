Castramóvel está com cadastro aberto para esterilização de cães e gatos em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo vão castrar animais domésticos da cidade através do Programa Castramóvel. Essa é a primeira vez que o projeto vai para Cambé . Podem fazer o pré-cadastro pessoas de baixa renda que são tutores de cães e gatos de ambos os sexos. Animais em situação de risco que estão sob a tutela de Organizações Não Governamentais ou protetores independentes também poderão ser atendidos. O pré-cadastro poder ser feito até o dia 20 de setembro pelo telefone 3174-0490. A castração vai acontecer nos dias 22 e 23 desse mês e 116 animais de estimação vão ser atendidos nesta etapa.

Maurício Gomes, chefe da Divisão de Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente, explica que a demanda por castrações na cidade é muito grande: “os tutores que não forem contemplados nessa etapa vão ficar na fila de espera para a próxima”. De acordo ele, novos agendamentos vão ser disponibilizados nos próximos meses. “A castração é o melhor caminho para diminuir as zoonoses e os animais nas ruas”, pontua.

Gomes ressalta que só vão ser atendimentos no dia da castração os animais dos tutores que receberam a confirmação por telefone da Prefeitura de Cambé. Nos dias 22 e 23, os atendimentos vão começar às 8h e vão até às 15h: “cada espécie de animal vai ocupar uma faixa de horário”. Maurício Gomes destaca que o tutor vai ser responsável pelo transporte do animal e deve ficar no local até o pet ter alta clínica dos profissionais. Os atendimentos vão acontecer no Centro Cultural (Rua Otto Gaertner, 210) e qualquer dúvida também poder ser consultada pelo telefone 3174-0490.

