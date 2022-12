Estão abertas a partir desta segunda-feira (12) as inscrições para o curso on-line de espanhol oferecido pelo Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas), gerido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEES/PR).

Em formato totalmente remoto, as aulas acontecerão de 6 de fevereiro a 6 de julho, via Google Meet, enquanto as atividades serão feitas por meio do Google Classroom. O curso é gratuito e as inscrições seguem até o preenchimento das vagas.

Podem se inscrever professores, agentes educacionais (com vínculo ativo) e estudantes da rede pública estadual do 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, educação profissional ou EJA fase II, além do público geral, desde que residente do Paraná.

Para participar das aulas é preciso ter computador ou celular com microfone e câmera, bem como acesso à Internet. O curso é semestral, com quatro horas-aula semanais, distribuídas em dois dias da semana. É possível cursar até quatro semestres.

O número de vagas é limitado de acordo com o público: são 500 vagas para estudantes da rede estadual, 140 para a comunidade em geral e 60 para professores e funcionários da rede.

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do formulário para estudantes, do formulário para a comunidade ou do formulário para professores e funcionários (AQUI).