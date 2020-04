O Brasil, que luta para não somente vencer obstáculos internos, mas também, para se destacar perante gigantes da produção industrial, sente na pele os efeitos da globalização ao ser expectador, muitas vezes, na disputa entre China e Estados Unidos.

Como esperado por economistas e industriais brasileiros, o cenário industrial no Brasil, após sofrer uma leve queda em sua produção no começo de 2019, dava sinais da busca por um crescimento sustentado até a constatada Pandemia do Corona Vírus. Até fevereiro passado, a indústria brasileira, focada apenas nas reformas administrativa e tributária, trabalhadas pelo Governo, agora, trata sobre as mudanças que a contaminação das pessoas pelo Covid-19 em quase todo o mundo causará criará pelos países.

Com esta situação tão atípica, nota-se movimentos positivos por parte da indústria brasileira. Grandes marcas se disponibilizaram a produzir suprimentos de itens essenciais não somente para trabalhar sua responsabilidade social, mas ainda, para tentar diminuir os impactos da pandemia na economia.

O único senso entre governantes, empresários e consumidores, é que as indústrias e consequentemente as empresas, irão mudar. Talvez, por meses, todo o mundo enxergará com desconfiança para as demandas e, inevitavelmente, buscarão arriscar menos. Os consumidores, por sua vez, buscarão cada vez mais adquirir produtos de marcas que se posicionam de maneira assertiva. Mas todos sabemos- sejamos empresários, empregados ou trabalhadores informais-, que a economia precisa girar e que o mercado internacional está sempre procurando adiantar as demandas. Sempre será tempo de produzir!

