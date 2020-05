A saúde tanto física como mental, talvez, nunca tenha sido tão abordada como atualmente. Fala-se sobre os perigos da Covid-19, sobre as doenças mentais que podem vir à tona devido à quarentena, mas pouco se fala sobre outras doenças que assolam lares, como é o caso do vício em álcool e/ou drogas.

Pensando nisso, o Portal Cambé conversou com a psicóloga Samara Bosso Ribeiro, que integra a equipe do Centro Terapêutico Lopes, Clínica especializada no tratamento de dependentes de substâncias psicoativas e outras compulsões, para saber qual a melhor maneira de enfrentar a dependência química de algum ente querido.

A psicóloga Samara inicia a entrevista explicando como a família é essencial na identificação da necessidade de ajuda para o dependente como também, a presença da família é determinante durante o tratamento contra o vício. “A família é parte essencial quando se trata de amenizar os impactos causados pela dependência química. A família enfrentando a situação da dependência sozinha, em sua maioria das vezes, passa a criar (não intencionalmente) mecanismos disfuncionais para lidar com a situação. Constituindo, dessa maneira, uma relação de codependência que pode resultar ao indivíduo com o transtorno, o reforço de condutas nocivas, tanto para si mesmo quanto para as pessoas mais próximas”.

Samara fala também, em como a orientação profissional ajuda as famílias a lidarem com as fases do tratamento. “É importante a família buscar aconselhamento e orientação profissional, para que possam se informar e assim buscar a melhor maneira de agir diante das situações que envolvam o cuidado com o familiar acometido pelo transtorno por uso de substâncias psicoativas. Portanto, a família também carece de um olhar atencioso, pois, assim como o ente que sofre deste transtorno, a família também passa a ser afetada pelas consequências e desgastes associados ao abuso de substâncias”.

De acordo com Ribeiro, mas para que o acompanhamento profissional seja realmente edificante, é preciso verificar quais são os valores e métodos de acolhimento e tratamento, utilizados pela Clínica selecionada pela família. “O C.T. Lopes, por exemplo, conta com um projeto terapêutico humanizado e personalizado. O indivíduo que procura por tratamento, é acolhido e respeitado em sua singularidade, com isso, o tratamento é pensado e planejado, sempre considerando as diferenças de cada um. Para tanto, é disponibilizado o trabalho de aconselhamento psicológico individual, na qual os residentes são acolhidos e lhes é proporcionado um espaço de escuta profissional e sigilosa, onde podem falar sobre aspectos que são relevantes em suas vidas e juntamente com a psicóloga, pensar sobre finalidade e objetivos para o seu processo terapêutico”.

Samara salienta ainda, que ao longo do tratamento no Centro Terapêutico Lopes, o dependente é encorajado a trabalhar diferentes vertentes de vida, proporcionando a ele, convivência com outros pacientes. “A proposta de tratamento do CT Lopes para as pessoas que apresentam transtorno por uso abusivo de substâncias químicas, traz a oportunidade em adaptar-se a um contexto diferente daquele com o qual estava habituado. Ao conviver com outras pessoas que enfrentam o mesmo transtorno, é possível desenvolver a habilidade de ajuda mútua a fim de manter a sobriedade em relação às substâncias químicas. Para isso, a CT Lopes proporciona uma rotina de atividades direcionadas, tais como o aconselhamento psicológico, reuniões de partilha, onde os residentes podem compartilhar seus sentimentos e dificuldades do dia a dia com pessoas que passam ou passaram por situações semelhantes a sua, reuniões para o estudo dos Doze Passos, reuniões temáticas (inteligência emocional, prevenção à recaída e motivacional) , momentos de vivências espirituais, bem como atividades de afazeres da residência ,como o cultivo de horta, limpeza do local, entre outras”.

Para finalizar, questionei à Psicóloga Samara, que trabalha juntamente com uma equipe multidisciplinar no Centro Terapêutico Lopes, quais são as bases que devem ser buscadas pelas pessoas que precisam enfrentar o próprio vício ou então, de alguém da família. “A equipe do C. T. Lopes tem como base os seguintes valores: honestidade, benevolência, cuidado, amor e respeito consigo mesmo e com próximo. Sendo assim, a CT Lopes busca transmitir esses valores a seus acolhidos, pois o uso e abuso das substâncias químicas acabam suprimindo tais valores que são importantes para o desenvolvimento e crescimento pessoal. A proposta não é acolher as pessoas por um período maior do que o necessário, mas sim trabalhar o desenvolvimento da autonomia de cada um deles, para que possam se reinserir socialmente, com dignidade e qualidade de vida, colocando em prática os aprendizados obtidos pelo tratamento”.

É pessoal, é sempre uma bela e excelente ideia abordarmos temas de saúde pública, temas que interferem na vida de famílias e consequentemente, de toda a sociedade, correto?!

Vale ressaltar que no dia 18 de maio, foi comemorado o Dia Nacional Da Luta Antimanicomial, que segundo a Psicóloga Ribeiro, data que se caracteriza pela luta contra a segregação e maus tratos de pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento mental. “Tal data visa proporcionar uma reflexão para que, assim como qualquer outra pessoa, o indivíduo que possui algum transtorno ou sofrimento mental tem direito à liberdade, a viver na sociedade e direito ao tratamento sem que para isso tenha que passar por situações que ferem seus direitos.

