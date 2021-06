Chuva altera vacinação desta terça-feira

A previsão de chuva para esta terça-feira (08) fez a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, alterar a vacinação contra Covid-19 para pessoas com 59 anos sem comorbidades. Ao invés de dois pontos, a imunização será feita apenas na rodoviária, que possui cobertura. Tendas também foram instaladas no local para ampliar a proteção contra a chuva. A vacinação será no sistema drive thru e é preciso levar um documento com foto e comprovante de residência.

Com a alteração para um único ponto de vacinação e a consequente concentração de pessoas maior, o horário foi ampliado, passando das 8h às 12h para das 8h às 17h. Não há necessidade de cadastramento e também não precisa chegar muito cedo, pois há vacina para todas pessoas desta idade.

“Se possível, pedimos que as pessoas de 59 anos nascidas entre janeiro e junho compareçam pela manhã e as nascidas entre julho e dezembro se dirijam à rodoviária à tarde para evitar tumultos. Isso não é uma regra, é apenas um pedido para dividirmos o público”, afirmou o prefeito Conrado Scheller.

Outros grupos serão imunizados nesta semana, mas a Secretaria de Saúde aguarda a previsão do tempo para definir dias, horários e locais.