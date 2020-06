Um acidente de trânsito aconteceu na noite desta segunda-feira (15/06), por volta das 19h45, na Rua Londrina esquina com a Rua Antonio Raposo Tavares no Jardim Ana Eliza I em Cambé.

De acordo com as informações, G. D. O. de 55 anos trafegava pela via com sua bicicleta quando colidiu contra um veículo FIAT /UNO ELECTRONIC de cor branco.

A vítima, que sofreu ferimentos moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, ele passa bem.