Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite deste domingo (06/09), por volta das 19h05, na Rua Rio Paraná no Jardim Santo Amaro em Cambé.

De acordo com as informações, C. F. D. de 20 anos estava em uma bicicleta quando acabou colidindo contra uma camioneta FORD/RANGER LTD 13P de cor prata.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, o rapaz passa bem.