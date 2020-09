Na noite de ontem (15), em convenção partidária realizada pelo Cidadania, foi confirmada a pré-candidatura do Professor Romulo a prefeito de Cambé e a do seu pré-candidato a vice-prefeito, o empresário Paulo César Gomes, mais conhecido como Paulinho Papalanches. A chapa pura também apresentou os quinze nomes que vão concorrer ao cargo de vereador.

“Vamos apresentar uma nova gestão para retomar o desenvolvimento econômico, dando total apoio ao comerciante, ao micro, pequeno e médio empreendedor e às indústrias para a geração de empregos. Investir na capacitação profissional, na mobilidade urbana e na infraestrutura. Vamos enxugar a máquina pública e tornar os serviços públicos mais eficientes. Com isso, vamos criar novas vagas em creches e agilizar o atendimento na saúde para dar estrutura às famílias”, afirma o Professor Romulo.

Presente na convenção, o deputado estadual do Cidadania, Tercilio Turini, reforçou o apoio ao professor Romulo. “Como vice-presidente da Assembleia Legislativa, vou trabalhar com o Governo do Estado para trazer recursos importantes para Cambé”, disse.

Romulo Sérgio Yanke dos Santos, mais conhecido como Professor Romulo, tem 45 anos, é professor da Rede Estadual de Ensino há 27 anos e advogado. É casado com Audrey Luciane e pai da Hisa Gabriela de quatro anos. Desde a adolescência, realizou trabalhos voluntários com os Vicentinos. De 2009 a 2011 foi chefe de gabinete da Prefeitura de Cambé e participou do maior programa de habitação da história da cidade, da reurbanização do Jardim Campos Verdes e da redução da mortalidade infantil abaixo de dois dígitos.

Em 2012 foi eleito vereador. Fiscalizou as ações do executivo municipal e teve vários requerimentos atendidos em prol da assistência social, saúde, educação, obras e na mobilidade urbana; construção de pontes, rotatórias e equipamentos de segurança no trânsito.

A convenção contou com a participação do vereador Fábio Fernandes Pio, da representante do M23 Cidadania Mulher Estadual, Claudia Bocchi, da representante do M23 Cambé, Audrey Luciane e de pessoas da comunidade.