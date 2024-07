Cinco esportes com a letra P que não estão nos Jogos Olímpicos

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

O mundo está de olho em Paris. Entre 26 de julho e 11 de agosto os melhores atletas de 206 países estarão reunidos na capital francesa para a disputa do maior evento esportivo do planeta. Serão mais de 10,5 mil competidores de 48 modalidades buscando a tão sonhada medalha olímpica.

Mas, além de todos os esportes que vão compor a programação dos Jogos em 2024, há diversas atividades que ficaram de fora do programa do Comitê Olímpico Internacional (COI) e não serão vistas pelos torcedores e telespectadores nesta edição.

Para apresentar quais modalidades são essas, foram escolhidas cinco que têm uma coisa em comum: todas elas começam com a letra P. Entre cartas de baralho, raquetes e muita aventura, elas são ótimas opções para quem gosta de uma atividade esportiva, independentemente de estar na Olimpíada de Paris ou não.

Poker

Reconhecido mundialmente como um dos cinco esportes da mente, o poker é uma das modalidades intelectuais que vem tentando nos últimos anos conquistar seu espaço no programa olímpico do COI. Enquanto isso não acontece, a indústria do jogo de cartas segue em grande desenvolvimento, tanto no setor competitivo quanto na área recreativa, focada em entretenimento online.

Com um circuito profissional consolidado, promovendo eventos diversos pelo mundo, tanto com competições presenciais quanto disputas virtuais, os entusiastas do poker também podem se aventurar por diversão nas plataformas digitais da atualidade. Aliás, muitos jogadores recreativos começam a jogar como um hobby e acabam pegando apreço pelo esporte se tornando profissionais, passando a competir em torneios gabaritados.

Padel

No mundo dos esportes de raquete, algumas variações foram surgindo com o passar do tempo e indo muito além do clássico tênis de campo, que é de fato a principal modalidade do segmento. Assim como o beach tennis, que inclusive passou a fazer parte dos Jogos Abertos de Cambé em 2022, o padel é mais uma alternativa para quem gosta de rebater uma bolinha.

Febre na Itália, o esporte é disputado em duplas numa quadra com dimensões reduzidas em relação ao tênis. Além das demarcações também serem um pouco diferentes, o espaço é cercado por uma tela de vidro, que inclusive faz parte do jogo e os competidores podem rebater a bolinha mesmo depois dela tocar nessas proteções. É uma atividade bem dinâmica e a pontuação é idêntica à do tênis, com a diferença que no 40-40 não é usada a vantagem e utiliza-se o ponto decisivo.

Pickleball

Uma mistura de tênis, padel e beach tennis, o pickleball ganhou notoriedade nos Estados Unidos e vem se espalhando pelo mundo, inclusive no Brasil e entre celebridades internacionais. Mais parecido com o padel, mas totalmente diferente dos três “primos famosos”, esse novo esporte utiliza uma raquete similar, mas sua bolinha é diferente de todas, já que é feita de plástico e possui alguns furos, deixando-a com um aspecto oco que a faz pingar bem baixo.

As linhas são também diferentes e não existem vidros em seu entorno. Mais do que isso, a contagem do pickleball é totalmente inovadora. Nesse esporte, apenas quem está sacando pode pontuar e os recebedores precisam ganhar uma jogada no serviço do adversário para terem o direito de sacar e aí sim poder começar a somar pontos no placar, que geralmente vai até 11.

Parkour

Desenvolvido na França como um método de treinamento para superar obstáculos e desenvolver habilidades para o corpo, o parkour utiliza diversos elementos em sua composição, como saltos, corrida, escalada e outras técnicas de movimento. Mais do que um esporte, se tornou uma filosofia de vida para seus praticantes.

A atividade é de certa forma ainda jovem, já que surgiu na década de 1980, mas rapidamente foi se espalhando pelo mundo. No Brasil, é uma prática regulamentada desde 2023 e inclusive é utilizada em projetos sociais como uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento humano.

Paraquedismo

No segmento de esportes radicais, o paraquedismo é composto por diferentes modalidades e estilos, mas consiste em uma única premissa: saltar de um avião ou superfícies de grandes altitudes, como montanhas ou prédios, e realizar manobras com um paraquedas. Mais do que uma modalidade esportiva ou atividade de lazer, é também uma prática bastante utilizada por exércitos ao redor do mundo.

Apesar de parecer um esporte de alto risco, o paraquedismo traz uma série de benefícios para seus praticantes, como a redução da ansiedade, melhora do humor, preparo físico, dentre outros. Além disso, comumente está relacionado à conexão com a natureza, já que boa parte dos atletas praticam saltos longe de regiões urbanas, evitando colidir com prédios, casas, carros etc.