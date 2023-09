Cinema localizado em Shopping na Região Norte de Londrina abre venda de ingressos para “Taylor Swift: The Eras Tour”

Os fãs que não irão ver Taylor Swift cantar em São Paulo ou no Rio de Janeiro em novembro poderão assisti-la em primeira mão nas telonas do Cinesystem do Londrina Norte Shopping. Já estão à venda os ingressos para o documentário “Taylor Swift: The Eras Tour”, que estreia no dia três de novembro e promete lotar as salas de cinema de todo o mundo!

Nesse documentário, o público terá acesso às imagens, vídeos, relatos e cenas reais de parte da Turnê de Taylor pelo mundo que, está em andamento. Ou seja, os fãs e seguidores da cantora acompanharão quase que em “tempo real” parte da Turnê, por conta da edição recorde dos materiais colhidos nos shows da cantora em Los Angeles em agosto passado.

Também no documentário, diferentes fases da carreira dela, que está na sexta turnê e é considerada a compositora com a maior quantidade de álbuns no topo da Billboard: foram 12 discos no total em primeiro lugar no ranking.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema ou pela internet.

Gostou a da novidade? Aqui na Coluna Bela Manchete, eventos, ações e oportunidade para você que mora em Cambé e região.

Ingressos: https://www.cinesystem.com.br/cinemas/londrina-norte-shopping/1040