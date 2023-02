No último sábado (04) em entrevista na Rádio Cidade AM, o Deputado Federal Marco Brasil foi surpreendido com uma linda homenagem pelo apresentador Claudio Freitas. Em comemoração aos 57 anos de idade de Marco Brasil, que foi comemorado no dia 28 de janeiro, Claudio Freitas quis mostrar sua gratidão e admiração pelo trabalho realizado pelo deputado.

Ao longo da entrevista, Claudio Freitas destacou a dedicação e o compromisso de Marco Brasil em defesa dos interesses da população e em busca de soluções para os problemas do país. O apresentador também elogiou a atuação de Marco Brasil no Congresso Nacional, onde ele tem trabalhado incansavelmente para garantir direitos e melhorias para a sociedade.

A homenagem de Claudio Freitas ao Deputado Federal Marco Brasil foi um momento emocionante na Rádio Cidade AM, e demonstra a importância e o respeito que ele tem conquistado na sociedade. Marco Brasil agradeceu ao apresentador pela homenagem e se disse honrado por recebê-la.

Em sua entrevista, Marco Brasil também falou sobre seu trabalho na defesa dos direitos da população, e destacou sua luta pelo desenvolvimento do país. O deputado também falou sobre suas principais bandeiras de luta, e reforçou seu compromisso com a sociedade.

A homenagem de Claudio Freitas a Marco Brasil é um reconhecimento ao trabalho realizado pelo deputado, e demonstra a importância do seu papel na defesa dos interesses da população. Marco Brasil continuará trabalhando incansavelmente em busca de soluções para os problemas do país, e seguirá lutando pelos direitos da sociedade.