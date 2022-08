Clínica da Mulher oferece atividades físicas gratuitas em combate à obesidade

Começaram nesta sexta-feira (04/08) as aulas do projeto Movimento Fitness da Clínica da Mulher. O projeto está sendo desenvolvido por meio da Secretaria de Saúde e tem como intuito o combate à obesidade na população feminina. As aulas acontecerão todas as quartas e sextas-feiras às 9h no Salão Comunitário do Ana Rosa. O projeto é destinado à mulheres acima de 12 anos, e para participar das atividades basta comparecer às aulas.

A coordenadora da Clínica da Mulher, Camila Ravagnani Bueno, conta que o projeto pode trazer diversos benefícios para a qualidade de vida das participantes. “O nosso maior objetivo é o combate e tratamento da obesidade”, destaca Camila. De acordo com um levantamento do IBGE, um em cada quatro brasileiros acima de 18 anos esta com excesso de peso. A obesidade atinge ainda mais as mulheres, 62% da população feminina está obesa. O projeto Movimento Fitness oferece um dos componentes do tratamento à essa doença, que é a atividade física.

As atividades físicas praticadas durante as aulas serão acompanhadas diretamente por uma equipe de profissionais. Para mais informações é necessário entrar em contato com a Clínica da Mulher pelo telefone 43 3174-0325.