Clube Atlético Cambé disputará a Terceira Divisão do Campeonato Paranaense que terá início em agosto com 13 clubes participantes

Federação Paranaense de Futebol (FPF) realizou na tarde desta quarta-feira (08) o arbitral da Terceira Divisão do Campeonato Estadual. A competição deverá ter início no dia 21 de agosto. A tabela ainda será divulgada pela entidade. Na reunião ficou definido o sistema de disputa da 3ª Divisão, que mais uma vez vai acontecer com os clubes participantes divididos em grupos, como aconteceu em 2021.

São duas chaves regionalizadas, com jogos de turno e returno dentro de cada grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para a semifinal. Quem chegar à decisão da terceirona automaticamente garante vaga na 2ª Divisão de 2023.

O chamado “Grupo Norte” é composto por Arapongas, Cambé, Grêmio Maringá, Nacional de Rolândia, Rolândia Esporte Clube, Portuguesa Londrinense e Paranavaí. Já o “Grupo Sul” tem, Araucária, Batel, Grecal, Iraty, Patriotas e Sport Campo Mourão. Com exceção do Campo Mourão, todos os clubes estão em regiões próximas.

Dos 13 participantes, seis já estiveram pelo menos uma vez na elite do futebol paranaense: Nacional, Sport Campo Mourão, Iraty, Paranavaí, Arapongas e Grêmio Maringá. Paranavaí e Grêmio Maringá já foram até campeões, e o Iraty conquistou uma final do interior.

Em 2021 a final da 3ª Divisão foi entre Aruko e Foz do Iguaçu, que fazem a final da 2ª Divisão em 2022. No próximo domingo (12) as equipes fazem o jogo que definir o campeão, depois de um empate em 3 a 3 no Estádio ABC.