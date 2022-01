Cocaína avaliada em mais de R$ 37 milhões é apreendida pela PRF em Caminhão com placa de Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 209,4 Kg de cocaína, que estavam escondidos em um compartimento falso no interior de um guindaste, e prendeu o homem que transportava a droga, na noite desta sexta-feira (07), em Ponta Porã.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou no km 68 da BR-463, um veículo Scania G 380, de placas de Mandaguaçu/PR, que transportava guinchado um caminhão guindaste, modelo Mercedes Benz Ls 1929, de placas de Cambé/PR. O condutor do veículo era um homem de 44 anos. Ele deu algumas informações contraditórias aos policiais no momento da abordagem, o que gerou a desconfiança da equipe.

Após uma busca minuciosa, foi localizado e aberto com a ajuda do Corpo de Bombeiros um compartimento oculto no guindaste, contendo diversos tabletes de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 209,4 Kg do ilícito, o que representa um prejuízo de mais de 37,6 milhões de reais para o tráfico de drogas.

O condutor negou saber da existência da droga, dizendo apenas que foi contratado para fazer o transporte do caminhão guindaste de Ponta Porã a Cambé/PR. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal, juntamente com a droga e veículos.