Coligação Cambé de um Jeito Novo Homologa Candidatura de Paulo Soares a Prefeito

Na noite de quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Cambé foi palco da convenção do partido Novo, onde foi homologada a candidatura de Paulo Soares a prefeito e da professora Arísia Mendes como vice-prefeita para as eleições de 2024. O evento contou com a presença de lideranças partidárias, apoiadores e representantes de diversos segmentos da sociedade.

Durante a convenção, Paulo Soares destacou o significado do momento para a coligação “Cambé de um Jeito Novo”. “Passamos por muitos desafios e contratempos, mas nunca desistimos. Temos um projeto sólido e uma equipe unida por um ideal comum”, afirmou Soares. Ele enfatizou que a candidatura representa uma opção para transformar a realidade da cidade, construindo um futuro diferente para Cambé.

A escolha da professora Arísia Mendes como vice-prefeita também foi um ponto de destaque. Com vasta experiência como chefe de gabinete, secretária municipal e diretora escolar, Arísia traz credibilidade e força ao projeto. “A sintonia entre o candidato a prefeito e a vice é fundamental, e estamos felizes por contar com a professora Arísia, que tem muita credibilidade na região”, ressaltou Soares.

Além do partido Novo, a coligação conta com o apoio dos partidos PMB e PRTB, formando uma ampla frente partidária com trinta e três ex-candidatos a vereadores. O presidente do partido Novo, pastor Duda, destacou a importância da união entre os partidos. “Estamos iniciando uma bela festa da democracia, oficializando a candidatura de Paulo e de nossos vereadores para transformar Cambé”, afirmou.

A convenção marcou o início oficial da campanha da coligação “Cambé de um Jeito Novo”, que busca trazer renovação e melhorias para a cidade por meio de um projeto alinhado às necessidades da população.