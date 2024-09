Colisão entre dois veículos é registrada na BR-369 em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na manhã desta sexta-feira, um acidente foi registrado na cidade de Cambé, na alça de acesso da BR-369, nas proximidades do viaduto Madre Leoneia Milito. Segundo informações, o acidente ocorreu quando um homem que transitava pela Avenida Roberto Conceição, sentido Londrina, colidiu com um veículo da empresa Uber que transportava passageiros. A colisão resultou na perda de controle do veículo, que desceu o canteiro central e caiu em uma canaleta de água.

De acordo com o sargento De Paula, do Corpo de Bombeiros, que conversou com o Portal Cambé, a colisão ocorreu no início da alça de acesso à rodovia. O condutor do veículo tentou fugir do local do acidente, mas acabou perdendo o controle do carro e caiu em um barranco próximo. O motorista foi encontrado clinicamente estável, sem ferimentos graves, conforme informações dos bombeiros.

O outro veículo envolvido no acidente, um Uber, não registrou feridos, e o motorista foi orientado a solicitar outro veículo para transportar os passageiros. A Polícia Militar esteve no local e realizou o teste do etilômetro no condutor que provocou o acidente. O resultado apontou 1 miligrama de álcool no sangue, configurando embriaguez ao volante. O motorista foi detido e encaminhado à delegacia de Cambé para as devidas providências.