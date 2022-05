Colisão seguida de capotamento na Av. Brasília em Cambé

Uma colisão seguida de capotamento foi registrado na Av. Brasília, esquina com a rua Riacho Fundo, por volta das 20h50 de domingo (08), segundo informações uma mulher seguia sentido Av. Roberto Conceição, quando perdeu o controle do seu veículo um Fia Uno de cor branca, vindo a colidir em um veículo VW Polo de cor preta que estava estacionado.

Devido a força de impacto o veículo Uno capotou, socorrista dos Siate foram acionados para socorrer a motorista do veículo, M D L F D , Feminino de 53 anos sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para Santa Casa de Cambé.

A Polícia Militar de Cambé esteve no local para apurar as causas do acidente e orientar o trânsito no local.