Colisão Transversal na BR-369 em Ibiporã Resulta em Dois Óbitos

Na noite de sábado, 10 de agosto de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um grave sinistro de trânsito no km 132 da BR-369, no município de Ibiporã/PR. O acidente, caracterizado como uma colisão transversal, ocorreu por volta das 18h40, envolvendo um veículo GM Corsa, com placas de Campo Mourão-PR, e uma combinação de veículos (CVC) Cavalo Trator Scania, com placas de Rolândia-PR.

O impacto resultou em dois óbitos no local, ambos ocupantes do GM Corsa: o condutor, um homem de 50 anos, e o passageiro, um homem de 51 anos. Um terceiro ocupante do Corsa, um homem de 47 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Ibiporã para receber atendimento médico. O condutor do caminhão envolvido na colisão saiu ileso e permaneceu no local do acidente. O teste de etilômetro realizado no motorista do caminhão teve resultado negativo para a presença de álcool no sangue.

Diversas autoridades e equipes de emergência foram acionadas e compareceram ao local, incluindo o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, Instituto Médico Legal (IML), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a própria PRF. A responsabilidade pela elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) ficou a cargo da PRF.

Este trágico acidente destaca a importância da atenção e prudência ao trafegar em rodovias, especialmente em cruzamentos de alto risco como o da BR-369 em Ibiporã.