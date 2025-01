Colisão traseira na PR-445 em Cambé não deixa Vítimas

0:00

Na tarde desta quinta-feira (23), um acidente do tipo colisão traseira foi registrado no quilômetro 80 da PR-445, no trecho entre Cambé e Londrina. O sinistro ocorreu por volta das 17h52 e envolveu dois veículos, sem registro de feridos.

Detalhes do Ocorrido

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PMPR/CPE/BPRv/2ª Cia/PRv-Rolândia), os dois veículos envolvidos trafegavam no sentido decrescente da rodovia, de Cambé para Londrina. No local, um Mercedes-Benz 416, com placas de Rolândia, colidiu na traseira de um Chevrolet Onix 1.4AT LT, com placas de Apucarana. O Mercedes-Benz não sofreu avarias, enquanto o Onix apresentou danos materiais.

Condutores

Os motoristas dos veículos envolvidos foram identificados como:

Condutora do V-01 (Mercedes-Benz 416): J*.A.S.N., 28 anos. Sem ferimentos e com teste do bafômetro apresentando resultado de 0,00 mg/l.

J*.A.S.N., 28 anos. Sem ferimentos e com teste do bafômetro apresentando resultado de 0,00 mg/l. Condutor do V-02 (Chevrolet Onix): W*.I.M., 34 anos. Também sem ferimentos e com teste etilométrico apontando 0,00 mg/l.

Investigação e Dinâmica do Acidente

Segundo as informações coletadas pela equipe policial e os depoimentos dos condutores, o acidente ocorreu quando ambos os veículos trafegavam na mesma direção. O impacto traseiro resultou em danos materiais ao Chevrolet Onix, mas felizmente não houve vítimas.

Atendimento e Conclusão

O atendimento ao sinistro foi realizado pela Polícia Rodoviária Estadual, que garantiu a segurança no local e realizou os procedimentos necessários para apuração das circunstâncias do acidente. O fluxo na rodovia não foi comprometido.

Alerta

As autoridades reforçam a importância da atenção redobrada no trânsito, principalmente em rodovias movimentadas como a PR-445, para evitar acidentes e garantir a segurança de todos os usuários.