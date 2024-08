Colisão traseira na PR-445 em Londrina envolve carro e motocicleta

0:00

Na noite de sábado, 24 de agosto de 2024, foi registrada uma colisão traseira na PR-445, no quilômetro 71+300 metros, no município de Londrina-PR. O acidente ocorreu por volta das 22h10 e envolveu dois veículos: um VW Up e uma motocicleta Honda, ambos com placas de Londrina.

Segundo informações fornecidas pelo condutor do VW Up, identificado como E*.A. L., os dois veículos trafegavam pela rodovia quando, ao atingirem o quilômetro 71, a motocicleta, que estava à frente do carro, foi atingida na parte traseira. O condutor da motocicleta, G*.R.L., foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina com ferimentos leves. O motorista do VW Up não sofreu ferimentos.

As autoridades de trânsito investigam as circunstâncias do acidente, e o trecho da rodovia foi sinalizado para garantir a segurança dos motoristas que passam pela região.