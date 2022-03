Com a presença de Beto Preto, Santa Casa de Cambé recebe investimento de quase R$ 2 milhões

A Santa Casa de Misericórdia de Cambé vai receber o investimento de R$ 1.800.000,00 para modernização e melhorias nas suas instalações. O recurso é proveniente do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Saúde,

Uma cerimônia com a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, foi no último sábado (19) às 9h no estacionamento da instituição. O momento marca a assinatura para a liberação do recurso. O evento contou com a presença do prefeito de Cambé, Conrado Scheller, e de autoridades municipais.

Com esse investimento, a Secretaria de Estado da Saúde vai compor um convênio com a Santa Casa para realizar quatro obras. Uma delas é um elevador com passarela, que vai interligar os pavimentos. A cozinha e o refeitório passarão por reforma, e será concluída a construção de um galpão onde funcionará o setor administrativo. Além disso, a instituição receberá pintura em sua parte externa.

De acordo com Tatiane Müller, interventora judicial da Santa Casa de Cambé, o investimento total para as obras é de R$2.039.243,41. O hospital arcará com a contrapartida de R$239.243,41. Após a assinatura que dará o aval para a liberação do recurso, o processo deve partir para licitação. A previsão é de que as obras tenham início já no primeiro semestre de 2022.

Ainda conforme Müller, boa parte dos cambeenses recorre à Santa Casa para primeiros socorros ou tratamentos de saúde. Para ela, inclusive, os serviços não serão bem-vindos apenas aos usuários. “Esse convênio é de grande importância para o atendimento de aproximadamente 140 mil habitantes que possuem o hospital como referência de atendimento. Os colaboradores também serão beneficiados pelas melhorias nas condições de trabalho”, comemora.