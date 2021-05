Com apoio da Prefeitura, PM consegue retirar veículos e sucatas do pátio da 4ª CIA

Uma reivindicação antiga do comando da 4ª Companhia da Polícia Militar de Cambé está sendo atendida graças ao esforço da Prefeitura. O pátio da PM na cidade, onde estavam amontoados dezenas de veículos apreendidos em operações, está sendo esvaziado. Os carros, motos e sucatas que estavam no local estão sendo levados provisoriamente para um galpão da Prefeitura até que o Detran dê uma destinação definitiva a eles.

“Se não fosse a atuação da Prefeitura, não seria possível conseguir. Com essa limpeza aqui no pátio, nós ganhamos em espaço físico, evitamos focos de proliferação do mosquito da dengue, damos um aspecto visual melhor à 4ª Cia e também temos condições de fazermos operações de apreensão de veículos, pois teremos onde colocá-los, afirmou o capitão Marcelo Israel da Costa Vieira, comandante da 4ª Cia da PM.

Para o prefeito Conrado Scheller, a cidade ganha com a retirada das sucatas e veículos do pátio da PM. “Nós temos uma parceria muito boa com a Polícia Militar e poder ajudar é importante, pois temos o retorno para a população de diversas formas além da segurança pública”, apontou Scheller.

Via: Assessoria de Imprensa